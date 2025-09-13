Протест в София срещу полевите тестове за наркотици

Граждани протестират в София срещу полевите тестове за наркотици.

Недоволството им е породено от това, че тестовете често дават фалшиво положителни резултати, което води до несправедливи обвинения.

Хората настояват да бъде спряно извършването на арести за 24 часа, ако са само на базата на положителен полеви тест без кръвна проба, както и да не се отнема шофьорската книжка на водачите преди излизането на кръвните резултати. Протестиращите искат и гаранции, че лабораторните изследвания на пробите ще са готови до 14 дни от вземането им, съобщи Нова тв.

По данни на омбудсмана само за последния месец жалбите за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици са над 60.

Предвижда се протестът да прерасне в шествие до сградата на МВР. Хората носят плакати с надписи „Тестовете грешат“.