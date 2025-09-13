Протест в София срещу полевите тестове за наркотици

Хората настояват да няма задържане само на базата на положителен тест без кръвна проба и да не се отнема шофьорска книжка

OFFNews 13 септември 2025 в 13:00 1578 4

Снимка БГНЕС/архив

Граждани протестират в София срещу полевите тестове за наркотици. 

Недоволството им е породено от това, че тестовете често дават фалшиво положителни резултати, което води до несправедливи обвинения. 

Хората настояват да бъде спряно извършването на арести за 24 часа, ако са само на базата на положителен полеви тест без кръвна проба, както и да не се отнема шофьорската книжка на водачите преди излизането на кръвните резултати. Протестиращите искат и гаранции, че лабораторните изследвания на пробите ще са готови до 14 дни от вземането им, съобщи Нова тв. 

По данни на омбудсмана само за последния месец жалбите за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици са над 60.

Предвижда се протестът да прерасне в шествие до сградата на МВР. Хората носят плакати с надписи „Тестовете грешат“.

    4

    Деспин Митрев

    13.09 2025 в 16:05

    Фарт, а куките защо отказаха да бъдат тествани за дрога, А? Ама как така шофьорите могат да ги тестват, пък куките не могат, А???

    3

    Pg

    13.09 2025 в 16:01

    Защо спряха да тестват милиционерите преди дежурство?
    Или каквото може за Юпитер, не може за добитъка.
    Да се тества масово и резултат от кръвен тест до 24 часа, ако не ти изнася полевият такъв.

    2

    Far Rider

    13.09 2025 в 14:30

    Ама как си позволяват да ги тестват за дрога??! Че, и за алкохол! Има си стра поговорка: ракията лекува всичко. Боли те глава - пий една ракия (няколко пъти!). Боли те стомах - пий една ракия (няколко пъти, че то 2 едновременно не може!).

    1

    Mumko

    13.09 2025 в 14:20

    Около 40% от тестовете са грешни. То и това беше причината да спрат да ги ползват милиционерите.

     
