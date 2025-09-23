Проф. Рачев: Взимаме си довиждане с лятото, ще има топли дни и през октомври

Започваме с екстремни температури есента, високи. В четвъртък ще си вземем довиждане с лятото, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

Не че няма да има топли дни, да не говорим пък през октомври. Иначе ще превали малко, ще отиде към Черно море и оттам в Турция, обясни климатологът. От неделя ще стане по-хладно, ще паднат температурите.

В София през уикенда ще има малко повече дъжд, температури до 16 градуса, после пак идват есенните 19 градуса. И в Пловдив температурите ще са с десетина градуса по-ниски, допълни той.

По думите му днес и утре ще са последните температури около 30 градуса.

По морето сезонът отшумява, водата и въздухът вече са на едно ниво, 22 градуса.

До този момент се разминаваме със слани и мъгли, които са характерни за края на септември и октомври, каза още проф. Рачев.