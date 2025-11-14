Проф. Рачев: Студ от понеделник, снежинки след още седмица

От понеделник започва застудяване. Нищо чудно да видим първите снежинки не този, а следващия понеделник в София.
Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по бТВ.
Тази сутрин в София утрото е убийствено – ясно, чисто, кристално, свежо, докато на други места е една хубава и доста интензивна мъгла, допълни той.
Студът идва в понеделник срещу вторник, но дотогава ще си изживеем топлото време - до 20 градуса, каза още климатологът.
По думите му през следващата седмица в столицата се очакват мъгли и ниски облаци.
