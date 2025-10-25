Предупреждение за обилни валежи в 4 области в неделя

НИМХ издаде предупреждение за опасни валежи в Западна България в неделя. Код оранжев за обилни дъждове е обявен за четири области: София, София-област, Перник, Кюстендил, а жълт код - в останалата част от Югозападна и Северозападна България.

В неделя облачността над цялата страна ще се увеличи. Валежите ще обхванат цяла Северна и Западна България. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между 7° и 12°, а максималните - между 17° и 22°.

През нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух. Валежите ще обхванат и Източна България. Временно интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони в неделя в Западна, а в понеделник в Южна България. Температурите ще са с малък дневен ход от 9°-10° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони, сочи прогнозата на НИМХ.