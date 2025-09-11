Повече облаци днес, дъжд на хоризонта, но остава топло

OFFNews 11 септември 2025 в 06:39

Снимка БГНЕС/архив

Облачно ще е времето днес, след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. 

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29 градуса, според прогнозата на НИМХ. 

В планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, от която ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра - около 16 градуса. 

Облаци ще има и край морето, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. На брега термометрите ще се качат до 26°-27°, а сред вълните от 2-3 бала - до 24°-25 градуса. 

Валежи ще има на места и утре. Максималните температури ще са от 22°-24° в североизточните райони до 30°-32° в източната част на Горнотракийската низина, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. 

