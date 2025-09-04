Починал е работникът, пострадал тежко при трудов инцидент в завод ''Арсенал''

Починал е работникът, пострадал тежко при трудов инцидент в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък.
Злополуката стана днес (04.09) преди обед в един от цеховете на завода.
Пострадалият мъж бе незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. По първоначална и непотвърдена информация, той е бил с тежка травма в коремната област.
Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции.
