Починал е работникът, пострадал тежко при трудов инцидент в завод ''Арсенал''

OFFNews 04 септември 2025 в 16:35 473 0
Арсенал

Снимка БГНЕС
Завод "Арсенал", Казанлък

Починал е работникът, пострадал тежко при трудов инцидент в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък.

Злополуката стана днес (04.09) преди обед в един от цеховете на завода.

Пострадалият мъж бе незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. По първоначална и непотвърдена информация, той е бил с тежка травма в коремната област.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тя се осмели да задава неудобни въпроси на Пеевски