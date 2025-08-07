Плевен минава на воден режим

OFFNews 07 август 2025 в 07:57 3046 3
Вода

Снимка Pixabay
Чешма

От днес Плевен минава на воден режим - и през нощта, и през деня. От "Водоснабдяване и канализация" съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват.

Предложеният график, според настоящите технически възможности на водоснабдителната система, е както следва:

За гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 22 часа до 5 часа и от 12 часа до 15 часа;

За с. Бохот, с. Брестовец, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево и с. Тодорово водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 6 часа и от 14 часа до 17 часа;

За гр. Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 5 часа и от 13 часа до 16,30 часа.

    3243

    3

    user4eto

    07.08 2025 в 10:59

    -0
    +3
    Да ни е честит поредния резултат от гербаджийската и свинската корупция.

    510

    2

    sandman

    07.08 2025 в 10:05

    -0
    +3
    500 млн ли бяха УСВОЕНИ за язовири? мммммм?
    Къде е водата ве корумпета сглобени?
    хахахаха
    Питеците обитаващи земите южно от Румъния са повече смешни отколкото жалки.

    542

    1

    Октим

    07.08 2025 в 08:43

    -2
    +4
    Така е в 21-ви век в първобитно-общинния строй според законите и разбиранията на тайгата! Трета седмица в нашия квартал в София има непрекъснато спиране на топлата вода - отначало за идиотските им профилактика, а от миналия понеделник от вродената некадърност и некомпетентност! Добре дошли в нашенската "цивилизация"!!!
     
