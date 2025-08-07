От днес Плевен минава на воден режим - и през нощта, и през деня. От "Водоснабдяване и канализация" съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват.
Предложеният график, според настоящите технически възможности на водоснабдителната система, е както следва:
За гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 22 часа до 5 часа и от 12 часа до 15 часа;
За с. Бохот, с. Брестовец, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево и с. Тодорово водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 6 часа и от 14 часа до 17 часа;
За гр. Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 5 часа и от 13 часа до 16,30 часа.
07.08 2025 в 10:59
Къде е водата ве корумпета сглобени?
хахахаха
Питеците обитаващи земите южно от Румъния са повече смешни отколкото жалки.
