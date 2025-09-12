Първият AI изпълнител в България е факт – запознайте се с Mr. Mystery!

Музикалната сцена у нас вече никога няма да бъде същата.

България официално има своя първи AI изпълнител – мистериозният Mr. Mystery! Той идва с уникален стил, новаторски подход и обещава да разбие представите ни за музика и технологии.

Дебютната му песен „Златна Есен“ ще бъде представена съвсем скоро в официалния YouTube канал на Mr. Mystery и вече обещава да се превърне в хит. Това е не просто музика, а първият по рода си AI проект у нас, който комбинира изкуствен интелект, модерна визия и музика.

И не само, че първият AI изпълнител е факт, а и вече има сключен договор за партньорство. Генерален спонсор Mr. Mystery е 8888.bg – най-добрият сайт за казино игри и спортни залагания, който винаги стои зад най-яките и иновативни събития в България.

Очаква ни ексклузивна премиера на песента и видеото, а ти можеш да си сред първите, които ще се докоснат до това бъдеще на музиката!

Последвай канала на Mr. Mystery в YouTube и влез в историята – защото Златната Есен започва с нова ера в българската музика.