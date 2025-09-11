Осигуриха вода за ясли, детски градини и училища в Плевен

Очаква се до утре да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития първи сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен. Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.
Работи се по още два сондажа, заяви за БНТ новият областен управител на Плевен Марин Мачев.
Започват ремонти на проблемни тръби по ВИК мрежата. Кризата с водата в Плевен обаче е далече от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер.
Осигурена е вода за училища и детски градини и се очаква новата учебна година да започне присъствено въпреки кризата. Председателят на кризисния щаб Емил Пеев коментира, че тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби и каква от лошата инфраструктура.
"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има нормално протичане за учебните часове за децата", заяви още инж. Марин Мачев.
