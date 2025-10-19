Нова жертва на пътя: 17-годишно момиче загина, 20-годишен заби колата си в мантинела на Тракия

OFFNews 19 октомври 2025 в 12:51 88 0
Пътна полиция

Снимка БГНЕС/архив
Поредна трагедия на пътя

17-годишно момиче загина при катастрофа на магистрала "Тракия" край Пловдив, съобщи БНТ. 

Сигналът за инцидента е подаден около 23.40 ч. снощи на тел. 112.

Лек автомобил се е блъснал в мантинелата в района на 130 км на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас. Лекарският екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед, образувано е досъдебно производство. 

Катастрофата става 24 часа, след като две момчета на 17 г. и едно на 18 г. загинаха след удар в дърво край Созопол. Днес близки и роднини погребват две от момчетата. Оказа, че шофьорът е взел книжка ден по-рано. 

Катастрофата става 24 часа, след като две момчета на 17 г. и едно на 18 г. загинаха след удар в дърво край Созопол, а МВР съобщи, че мъж на 33 години е починал зад волана, след като е самокатастрофирал край Раднево тази нощ. 

