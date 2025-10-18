Носете си чадърите. Днес ще вали, утре - слънце

18 октомври 2025
Днешната събота ще е дъждовна, затова не забравяйте чадърите. 

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 19°.

В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 13°. През нощта срещу неделя от северозапад облачността ще започне бързо да се разкъсва и да намалява. 

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°.

Днес не е подходящо за разходки в планината - и там ще вали, а температурите ще са ниски.

