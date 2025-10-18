Носете си чадърите. Днес ще вали, утре - слънце

Днешната събота ще е дъждовна, затова не забравяйте чадърите.
Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 19°.
В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 13°. През нощта срещу неделя от северозапад облачността ще започне бързо да се разкъсва и да намалява.
По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен.
Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°.
Днес не е подходящо за разходки в планината - и там ще вали, а температурите ще са ниски.
