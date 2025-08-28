Ловците край Тутракан са инструктирани да стрелят по черния леопард

Ловците в района на Тутракан и Силистра са инструктирани да стрелят по черния леопард, ако го забележат. Той не е защитен вид по нашето законодателство и подлежи на отстрел.

Това стана ясно от думите на областния управител на Силистра Илиян Великов по бТВ. Последният сигнал за дивото животно е подаден на 25 август от случаен минувач по пътя Силистра – Русе.

При спирането на отбивка е забелязал необичайно животно в стърнището на една нива, заснел го е и веднага е подал сигнал в РУ на полицията в Тутракан. Снимките са изпратени за експертиза в зоопарка във Варна. Специалистите потвърждават, че става дума за котка, но заради лошото качество на изображенията не може да се установи дали е точно черен леопард, каза Великов

Поради създалото се мнение в обществото и страха на хората, веднага беше създаден кризисен щаб, а непосредствено след сигнала районът е обследван, обясни Илиян Великов. Групата за обследване е била водена от кмета на Тутракан, д-р Димитър Стефанов, който е ветеринарен лекар и ловец. При проверката не са открити следи от животното. Имало е и спокойно пасящо стадо овце без охраняващи кучета, което не е показвало признаци на безпокойство.

Областният управител на Силистра уточни, че няма нови сигнали.

За превантивна сигурност са предупредени кметовете на околните села, както и пастирите да извеждат животните по-близо до населените места.