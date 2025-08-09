Ловците излизат за пъдпъдици и гургулици

Ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина стартира днес, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.
Ловуването се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Груповият и индивидуален лов на дребен дивеч се извършва в събота и неделя, за гургулицата - само в събота. Дневната норма за отстрел на един ловец е до 15 пъдпъдъка, до 3 гургулици, до 10 гривяка, горски бекаси и обикновени бекасини.
Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.
Близо 2 200 са новите ловци, успешно издържали изпитите за придобиване право на лов през месеците юни и юли, които за първи път през тази година ще участват в ловните излети. Те са част от 122 770 ловци, притежаващи членски карти и заверили билетите си за лов за 2025 година.
С цел недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите призовават българските ловци стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.
Особено внимание се обръща за точно изпълнение на установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, в т.ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине, както и да се осъществява надзор на заболяването Инфлуенца по птиците чрез редовно наблюдение за наличие на мъртви птици.
