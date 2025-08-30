Катастрофа с четири коли край Айтос, има жертва и ранен

Тежка катастрофа е станала на пътя за Айтос, между село Съдиево и град Българово снощи, има жертва и пострадал, съобщи МВР в Бургас.
Ударили са се 4 леки автомобила. Кола, управлявана от 19-годишен бургазлия, която пътувала в посока Айтос, удари отзад намаляващ скоростта автомобил с 23-годишен шофьор от село Дъбник. В резултат на удара превозните средства се завъртат на пътното платно.
В тях странично се блъскат други два леки автомобила, пътуващи в обратна посока към Бургас. Зад волана на единия е 61- годишен чешки гражданин. Ударът става в момент, в който 20-годишен водач от Люляково предприема маневра за изпреварване.
В резултат на катастрофата на място загива 19-годишният водач на едини от автомобилите. 20-годишен мъж е с контузия на гръден кош, но е без опасност за живота. Настанен е за лечение в болница "Сърце и мозък".
Пробите на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
