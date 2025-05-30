Картите за градския транспорт в София се удължават с 6 дни

Хората с карти за градския транспорт в София ще могат да ги ползват 6 дни след изтичане на срока им, ако са били активни по време на протестите от 14 до 19 май.
Удължаването на срока на документите за превоз ще бъде автоматично, не се налага хората да правят нищо, реши Столичният общински съвет.
Обезщетението важи за всички видове превозни документи - месечни, три и шестмесечни и годишни, както и за картите с преференциални цени за ученици, студенти и пенсионери.
Общината е загубила 4 млн. лв. от нереализирани приходи от продажба на карти и билети през дните, в които столицата остана без трамваи, тролеи и автобуси. Метрото обаче, което единствено возеше столичани, е увеличило приходите си с над 30 на сто, обясни председателят на СОС Цветомир Петров преди ден.
От Спаси София внесоха законови промени, с които гражданите да получават компенсации при форсмажорни прекъсвания на градския транспорт.
