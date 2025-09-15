Камери засичат средната скорост по магистрала ‘’Марица’’ от днес

OFFNews 15 септември 2025 в 07:44 138 0
Камери

Снимка БГНЕС

Камера

От днес започва засичането на средната скорост и по АМ "Марица". Това ще става на шест отсечки, които са включени в системата за контрол на скоростта.

Тол камерите са разположени между Харманли и Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград.

Засичането ще става и в двете посоки. Камерите вече са сертифицирани, а налагането на глоби започва от днес.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.