Камери засичат средната скорост по магистрала ‘’Марица’’ от днес

От днес започва засичането на средната скорост и по АМ "Марица". Това ще става на шест отсечки, които са включени в системата за контрол на скоростта.
Тол камерите са разположени между Харманли и Любимец, Любимец - Момково и Момково - Свиленград.
Засичането ще става и в двете посоки. Камерите вече са сертифицирани, а налагането на глоби започва от днес.
