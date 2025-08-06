Кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини с близо 2,3 млн. лева

Кабинетът одобри 2 268 220 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места.
Средствата се предоставят за 2016 деца от шест общини - Столична община, Пловдив, Варна, Родопи, Аксаково и Божурище.
С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 май до 30 юни и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.
По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Напредък и санкции - пълна каша в опитите на Тръмп да се разбере с Путин за край на войната
Каквото и да направи Йотова, няма да спаси потъващия кораб
Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев (видео)