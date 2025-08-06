Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини с близо 2,3 млн. лева

OFFNews 06 август 2025 в 12:36 315 0
Площадка

Снимка БГНЕС/Столична община
Детска площадка

Кабинетът одобри 2 268 220 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места.

Средствата се предоставят за 2016 деца от шест общини - Столична община, Пловдив, Варна, Родопи, Аксаково и Божурище.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 май до 30 юни и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Иванчева и Петрова: Осъдиха ни само по косвени доказателства