Кабинетът компенсира неприетите деца в детски градини с близо 2,3 млн. лева

Кабинетът одобри 2 268 220 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места.

Средствата се предоставят за 2016 деца от шест общини - Столична община, Пловдив, Варна, Родопи, Аксаково и Божурище.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 май до 30 юни и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.