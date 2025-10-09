Гората.бг купува не 1, а 2 камиона за боклук. С тях ще чисти и незаконни сметища

Инициативата "Гората.бг" на Никола Рахнев обяви, че с помощта на дарения ще успее да купи не един, а два камиона за боклук втора употреба от Австрия. Само за ден са събрани средствата за първия, остават да се съберат около 20 000 лева за втория.

Очаква се те да пристигнат до дни в България и да бъдат предоставени на Община София за почистването на районите "Красно село" и "Люлин", в които в момента няма сметосъбиране заради провал на конкурса за нова фирма изпълнител.

След решаване на кризата в боклука двата камиона ще бъдат ползвани за разчистване на незаконни сметища, обяви Никола Рахнев.

Желаещите да се включат в дарителската кампания могат да го направят с:

Банков превод:

Фондация „Гората.бг“

IBAN: BG58PRCB92301053873601

Основание: За камиони за почистване