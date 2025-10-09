Гората.бг купува не 1, а 2 камиона за боклук. С тях ще чисти и незаконни сметища

OFFNews 09 октомври 2025 в 09:38 809 0
Камион за боклук

Снимка Гората.бг
Един от камионите, които скоро ще чистят двата района.

Инициативата "Гората.бг" на Никола Рахнев обяви, че с помощта на дарения ще успее да купи не един, а два камиона за боклук втора употреба от Австрия. Само за ден са събрани средствата за първия, остават да се съберат около 20 000 лева за втория.

Очаква се те да пристигнат до дни в България и да бъдат предоставени на Община София за почистването на районите "Красно село" и "Люлин", в които в момента няма сметосъбиране заради провал на конкурса за нова фирма изпълнител.

След решаване на кризата в боклука двата камиона ще бъдат ползвани за разчистване на незаконни сметища, обяви Никола Рахнев.

Желаещите да се включат в дарителската кампания могат да го направят с:

Банков превод:
Фондация „Гората.бг“
IBAN: BG58PRCB92301053873601
Основание: За камиони за почистване

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     