Големи пукнатини се появиха в столично училище

Образували са се големи пукнатини в столичното 93-то училище „Александър Теодоров–Балан“ в квартал "Гео Милев", съобщи Нова телевизия след сигнал от родители.

Притесненията им са, че сградата може да е компрометирана. До нея има голям изкоп за столичното метро до "Слатина".

Според родителите пукнатините са от месец март и се увеличават.

Кметът на район "Слатина" Георги Илиев увери, че специалисти извършват периодични огледи и че са взети мерки, за да бъде сградата безопасна.

Кметство на Район "Слатина"

Инженерите от Район "Слатина" съвместно със Столична община и "Метрополитен" следят внимателно сградата на 93 СУ „Александър Теодоров - Балан“ с работеща дилатационна фуга. Правят се регулярни огледи - ежеседмични, защото сигурността на децата ни е най-важна, като последният беше в петък. Два екипа от УАСГ направиха огледи на място. Първоначалните им заключения са, че няма опасност за конструкцията на сградата на училището", заяви кметът.

Той съобщи, че в максимално кратки срокове ще се извърши конструктивно обследване, за да се установи състоянието на сградата и да се дадат предписания, при необходимост. До края на месеца се очакват препоръките на експертите.

От „Метрополитен“ също излязоха с позиция относно казуса. Оттам заявяват, че на всички сгради в района на строежа на метрото, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията.

„По повод на получени сигнали от родители на деца, учащи в 93-то СУ „Александър Теодоров–Балан“, бихме искали да дадем следните разяснения за строителството на участъка на метрото. Още преди започване на строителните работи, на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-то СУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията. Наблюденията са постоянни и се извършват за целия период на строителство, като до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания. Преди започване на изкопни дейности на метростанциите в участъка е изпълнена външна укрепваща конструкция, която да осигури стабилността на земния масив при изкопните работи”, се казва още в позицията.

Директорът на училището Евдокия Гергова заяви, че още от 2017 г. е започнало да се отцепва централното стълбище, което е било обезопасено. Направен е ремонт на основите на сградата. "За тази дилатационна фуга нямам информация да е предприето нещо. Има назначена комисия, която проследява и измерва колко е станала широка пукнатината. На 17 октомври имаше екип на Столична община, които дойдоха на оглед. Те ни препоръчаха да блокираме на 3-ия етаж заради вибрациите, които се получават при преминаване. Ние сме го отцепели, достъп има през задното стълбище и учебният процес не е нарушен”, обясни директорът.