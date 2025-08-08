Фонтанът в столичния парк ''Възраждане'' отново работи

Фонтанът в парк „Възраждане“ отново работи – по-красив, по-безопасен и по-модерен от всякога, заяви във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

В публикация в социалните мрежи той пише, че грижата за столицата започва от малките неща – пейка, тротоар, детска площадка, фонтан, както и че често остават извън новинарските заглавия, но именно са това, което хората усещат всеки ден.