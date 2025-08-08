Фонтанът в столичния парк ''Възраждане'' отново работи

OFFNews 08 август 2025 в 19:21 620 0
Снимка Васил Терзиев/Фейсбук
Фонтанът в парк „Възраждане“ отново работи – по-красив, по-безопасен и по-модерен от всякога, заяви във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

В публикация в социалните мрежи той пише, че грижата за столицата започва от малките неща – пейка, тротоар, детска площадка, фонтан, както и че често остават извън новинарските заглавия, но именно са това, което хората усещат всеки ден.

"Това, което определя качеството на средата и ритъма на живота в града. Фонтанът в парк „Възраждане“ отново е в движение след основен ремонт и модернизация. Дълго време съоръжението беше в лошо състояние – с течове, остаряло оборудване и реален риск от инциденти. Днес то е обновено, енергийно ефективно, с модерно LED осветление и контролна система, която позволява водата и светлината да създават динамика и настроение, особено вечер.

Това не е просто технически ремонт. Това е пример как настойчивата и добре насочена работа на районната администрация води до реална промяна. Фонтанът вече не губи вода", пише още Васил Терзиев.

