Една от първите интернет компании в България – Bulinfo.net, вече предлага хостинг услуги и за външни клиенти

Bulinfo.net – една от най-старите интернет компании в България, отвори своята инфраструктура за външни клиенти и вече предлага професионални хостинг и cloud услуги извън групата на „Резон Медиа“.

Компанията започва дейността си през 1998 година, като през годините изгражда и поддържа хостинг инфраструктурата зад някои от най-големите и най-посещавани сайтове в България – mobile.bg, imot.bg, bazar.bg, zaplata.bg и fakti.bg.

Всички тези онлайн платформи от самото си създаване се хостват изцяло на сървърите на Bulinfo.net, което е сред основните фактори за тяхната бързина, стабилност и непрекъсната достъпност.

След повече от 25 години успешно партньорство с едни от най-големите дигитални проекти у нас, през 2025 г. Bulinfo.net излезе на свободния пазар и започна да предлага хостинг решения и за други клиенти – бизнеси, агенции и индивидуални собственици на сайтове.

Всеки нов клиент може да премести сайта си безплатно към инфраструктурата на Bulinfo.net и да получи 100% компенсация за оставащия период от текущия си хостинг договор – до 12 месеца.

Надеждност, сигурност и реална поддръжка

Bulinfo.net изгражда репутацията си като компания, която предлага сигурен хостинг и висококачествена техническа поддръжка, достъпна 24 часа в денонощието.

Инфраструктурата ѝ е базирана в собствен дейта център с автономни системи за охлаждане, вентилация, резервно електрозахранване и сензори за наблюдение в реално време.

Компанията гарантира непрекъсната работа (Uptime) от минимум 99,9%, което осигурява постоянен достъп до хостваните сайтове и услуги.

VPS хостинг плановете на Bulinfo.net са гъвкави и мащабируеми, създадени за бизнеси, които растат и изискват висока производителност без компромис в скоростта и сигурността.

Независима международна свързаност

Сървърната мрежа на Bulinfo.net е с напълно независими трасета към международната интернет инфраструктура и директни връзки с всички ключови точки в България, Европа, Северна Америка и Азия.

Това гарантира бърз достъп и стабилна връзка към сайтовете на клиентите от всяка точка на света.

Bulinfo.net – стабилност, изградена в продължение на 25 години

През годините компанията е доказала, че надеждността и техническата компетентност са най-важните предпоставки за устойчив дигитален бизнес.

Сега този опит и инфраструктура са достъпни и за други клиенти на българския пазар.

„След като повече от две десетилетия осигурявахме хостинг за най-посещаваните сайтове в страната, решихме, че е време да отворим нашата услуга и за външни клиенти. Искаме повече български онлайн проекти да се възползват от сигурността и професионализма, които сме изграждали толкова години“, коментират от Bulinfo.net.

Bulinfo.net – хостинг инфраструктурата зад най-големите български сайтове, вече достъпна и за вашия бизнес.