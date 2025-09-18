Денят започва с облаци, после слънцето пробива

Денят ще започне с облаци, на много места обаче слънцето ще се покаже. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 24 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8 градуса.

Повече слънце, по-малко облаци ще има край морето. На брега термометрите ще се качат до 26°, а сред вълните от 3 бала - 23-24 градуса.