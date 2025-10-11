Държавата ще събори построения върху река хотел на ''Елените''

Държавата ще събори хотела, построен върху река в наводнения курорт "Елените", съобщава bTV, като цитира резултатите от комплексната проверка.
Хотел „Негреско“ се намира по пътя на река Дращела, която преминава през „Елените“. Няма информация кога реката е изчезнала.
„Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско“, казва пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.
„Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори в хотела“, каза още Иванов.
Ще се търсят и други такива строежи в други курорти.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
500
6
11.10 2025 в 14:21
510
5
11.10 2025 в 13:31
"Бургер 2 - плюнченето продължава"
хахахаха
Смех дрогаре!
3920
4
11.10 2025 в 13:22
Отлична работа на общината, естествено, но същевременно хотел върху река? И няма отговорни, въпреки писмените доказателства?
510
3
11.10 2025 в 13:12
Не е бил застрахован а?
510
2
11.10 2025 в 13:10
Единственият начин да вмените вина на "инвеститора" е да докажете незконни действия при получаването на "разрешително".
Даже и на общината ще ви е трудно да търсите отговорност.
Кой е одобрил ПУП и каква е връзката с лицето Тихолов пак да попитам?
хахахаха
Абе вие там сте абсолютни некадърници в цялата "държава".
4000
1
11.10 2025 в 13:03
Гръмна завод с военни боеприпаси в Тенеси, има загинали
Стартират обученията на учители, които ще подготвят бъдещите олимпийци
Новият стар премиер: Макрон назначи отново Себастиан Льокорню
Белият дом се разсърди на Нобеловия комитет, че не награди Тръмп
Благомир Коцев остава в ареста