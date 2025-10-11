Държавата ще събори построения върху река хотел на ''Елените''

Държавата ще събори хотела, построен върху река в наводнения курорт "Елените", съобщава bTV, като цитира резултатите от комплексната проверка.

Хотел „Негреско“ се намира по пътя на река Дращела, която преминава през „Елените“. Няма информация кога реката е изчезнала.

„Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско“, казва пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

„Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори в хотела“, каза още Иванов.

Ще се търсят и други такива строежи в други курорти.