Държавата ще събори построения върху река хотел на ''Елените''

OFFNews 11 октомври 2025 в 12:58 3556 6
Хотел Негреско

Снимка bTV
Хотел "Негреско"

Държавата ще събори хотела, построен върху река в наводнения курорт "Елените", съобщава bTV, като цитира резултатите от комплексната проверка.

Хотел „Негреско“ се намира по пътя на река Дращела, която преминава през „Елените“. Няма информация кога реката е изчезнала.

„Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г. от главния архитект, като реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел „Негреско“, казва пред bTV Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

„Моята информация е, че в момента ДНСК се готви акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да събори това, ако не се събори в хотела“, каза още Иванов.

Ще се търсят и други такива строежи в други курорти.

    500

    6

    Незначителен червей

    11.10 2025 в 14:21

    -0
    +0
    Никой нищо няма да събори. Снишаване докато отмине бурята и напред към следващия сезон. Цял Варненски кмет държат в ареста незаконно, тука ще събаряме хотел щото паднал дъжд. Ай стига. Булгар , Булгар. Тук е Влас ,не Версай. Булгар булгар. !!!!

    510

    5

    sandman

    11.10 2025 в 13:31

    -0
    +0
    Какво е ПУП/ОУП и има ли почва у нас?

    "Бургер 2 - плюнченето продължава"
    хахахаха

    Смех дрогаре!

    3920

    4

    Constanza

    11.10 2025 в 13:22

    -1
    +3
    Мой съсед преди време си махна оградата и я замени с тухлена стена. Скоро след това дойдоха от общината и го накараха да я събори, защото стъпила с десетина сантиметра в съседния пустеещ общински парцел.

    Отлична работа на общината, естествено, но същевременно хотел върху река? И няма отговорни, въпреки писмените доказателства?

    510

    3

    sandman

    11.10 2025 в 13:12

    -0
    +13
    Явно сега искат да платят на "инвеститора" за вече удавения хотел.

    Не е бил застрахован а?

    510

    2

    sandman

    11.10 2025 в 13:10

    -3
    +13
    „Разрешителното за строеж от Община Несебър е издадено през 2007 г."

    Единственият начин да вмените вина на "инвеститора" е да докажете незконни действия при получаването на "разрешително".
    Даже и на общината ще ви е трудно да търсите отговорност.

    Кой е одобрил ПУП и каква е връзката с лицето Тихолов пак да попитам?

    хахахаха
    Абе вие там сте абсолютни некадърници в цялата "държава".

    4000

    1

    Yavor Asparuhov

    11.10 2025 в 13:03

    -0
    +16
    Да, пропуснали са само да кажат, че държавата ще обезщети собственика, защото той си има разрешение за строеж :)
     
