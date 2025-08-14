Черно море край Одеса с кафяв, зелен или жълт оттенък

Зелен, тъмножълт или кафяв оттенък придобива водата в Черно море край Одеса през последните седмици. При масовия цъфтеж на водораслите еколози са открили значителен излишък на вредни вещества, заяви Държавната екологична инспекция на Югозападния район, цитирана от УНИАН.

Държавните инспектори са взели проби от морска вода в рамките на града, на места, където водораслите образуват почти непрекъснат слой на повърхността. Резултатите от тестовете са показали превишение на нормите 1,5 пъти на някои вещества. Това влошава прозрачността на водата, намалява проникването на светлина и влияе върху фотосинтезата на водните растения.

Има и излишък на амониев азот 5,5 пъти по-висок от нормата. Експертите обясняват, че това е токсично съединение, което се появява в резултат на разлагането на органичната материя. То е опасно за водните организми, особено при високи температури и ниски нива на кислород, и може да доведе до смърт на риби.

„Излишните хранителни вещества във водата допринасят за процеса на еутрофикация - т.нар. „цъфтеж“ на морето, който е съпроводен с кислороден дефицит и влошаване на морската екосистема“, се казва в доклада.

Според Одеския регионален център за контрол и превенция на заболяванията, от 4 до 10 август са регистрирани 200 случая на чревни инфекции, включително почти 130 непълнолетни. Най-засегнатата „група“ са децата на възраст 1-4 години (41,3%). От общия брой на болните 7,5% свързват инфекцията с плуване във водни басейни, по-специално в морето.

Експертите отбелязват, че хората често „не виждат“ връзката между заболяването и плуването, но всъщност това е напълно възможно. Във всеки случай е препоръчително да не се гмуркате в морска вода, където има натрупване на водорасли, да се внимава децата да не поглъщат вода, а хората с определени хронични заболявания, открити рани и др. трябва да бъдат особено внимателни.