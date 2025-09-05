Безплатни контейнери за строителни отпадъци на 15 точки в Пазарджик

Контейнери за строителни отпадъци на 15 точки в Пазарджик ще разположи общината.

Макар че е задължение за всеки гражданин за своя сметки да осигури такъв контейнер при ремонт, общината ще улесни гражданите, за да допринесе за чистотата на града, става ясно от съобщение на кмета Петър Куленски.

В тези контейнери могат да се изхвърлят строителни отпадъци, стари мебели, електроуреди, дограма, матраци и всякакви други едрогабаритни отпадъци след ремонти.

През месец септември ще бъдат разположени 15 специални 6-кубикови контейнера на различни точки в града, предназначени единствено и само за строителни и едрогабаритни отпадъци. Местата, на които са разположени контейнерите, са, както следва:

между ул. Янтра и ул. Димитър Греков;

между ул. Булаир и ул. Св. Климент Охридски;

между ул. Виделина и ул. Антим I;

между ул. Стефан Захариев и ул. Тракийска;

между ул. К. Величков и ул. Хаджи П. Тилев;

между ул. Запрян Цоков и ул. Тинтява;

между ул. Проф. Иван Батаклиев – ДГ „В. Терешкова“;

ул. Райко Алексиев (зад пекарната);

между ул. Шейново и ул. Славянска;

между ул. Хан Кубрат и ул. Тодор Каблешков;

между ул. Петър Бонев и ул. Бунтовник;

между ул. Стоян Ангелов и ул. Теофил Бейков;

между ул. Княз Борис I и ул. Братя Консулови;

между ул. Стефан Караджа и ул. Васил Левски;

между ул. Васил Левски и ул. Клокотница.

Тези съдове ще бъдат на разположение на гражданите през месец септември, като ще се обслужват регулярно изцяло за сметка на общината. Важно е да се знае, че в тях не бива да се изхвърля битов отпадък. Контейнерите ще бъдат под постоянен мониторинг.

За нерегламентирано изхвърляне на боклук вече има наложени първи глоби. Контролът ще продължи, а санкциите ще бъдат засилвани, за да се сложи край на незаконните сметища в града, заявява кметът Куленски.