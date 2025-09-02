77 млн. лв. от ПВУ за електромобили и фотоволтаици за социални домове

"220 общини са кандидатствали за електромобили и изграждане на фотоволтаици за социалните услуги, със средства, осигурени от Министерство на труда и социалната политика, което е много голяма успеваемост“, обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Едва 36 общини от всички в страната не са подали документи.

Министър Гуцанов и екипа му проведоха среща с Националното сдружение на общините в Република България, на която бяха обсъдени актуалните проекти за партньорство на двете страни.

„Условието ни е да се вземат коли за социалните услуги, а не коли за разходки. Да са работни коли, свързани с дейността, насочена към хората“, посочи министър Гуцанов.

След като бъдат одобрени подадените проекти, останалите средства ще бъдат пуснати за ново кандидатстване за втори автомобил. Предстои критериите да бъдат уточнени. За закупуване на електромобили плюс зареждащи станции са осигурени 77,6 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът ще позволи по-добро обслужване на хората, включително и в домовете им, и ще намали разходите за издръжка на услугите, които могат да бъдат инвестирани в дейности за потребителите.

„За нас е от изключителна важност да сме в постоянен диалог с местната власт, която най-добре познава потребностите на своите жители“, коментира министър Гуцанов, за когото организирането на регулярни срещи с общините е приоритет от началото на мандата му.