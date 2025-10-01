6 437 360 души е населението на България към 31 декември 2024 г.

Към 31 декември 2024 г. населението на България е 6 437 360 души, показват данните на Националния статистически институт.

В сравнение с 2023 г. населението на страната намалява с 8121 души, или с 0,13%.

Мъжете са 3 095 140 (48,1 на сто), а жените - 3 342 220 (51,9 на сто), или на 1000 мъже се падат 1080 жени.

През изминалата година живородените деца в страната са 53 428. Децата до 15 години са 901 843, или 14% от общия брой на населението.

Броят на починалите през 2024 г. е 100 736.

В градовете живеят 4 744 111 души, или 73,7 на сто от населението, а в селата - 1 693 249 души (26,3 на сто от населението на страната).

Най-малка по население е област Видин с 70 542 души, а най-голяма е област София (столица) - с 1 295 931 души.

Към края на 2024 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 - села. Населените места без население са 199. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 35.5% от населението на страната.