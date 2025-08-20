16-годишен софиянец пострада при падане от 'плаващ дюшек'

Млад софиянец пострада при инцидент с воден атракцион в Слънчев бряг. 16-годишното момче е настанено със съмнения за комоцио в бургаската болница с рана на главата и шията.

Инцидентът се е случил днес следобед около 15:30 ч. в района на централния плаж в курортния комплекс.

Трима непълнолетни, отседнали в курорта, решили да се забавляват с „плаващ дюшек“ – лодка, която тегли надуваем дюшек в морето. Лодката обаче направила рязко движение, в резултат на което един от младежите паднал във водата. Въпреки това той успял сам да се качи отново на атракциона и заедно с приятелите си се прибрал на брега.

Първоначално момчетата не съобщили за сериозни оплаквания на приятеля си. Момчето имало леко кръвотечение в областта на брадичката, но отказало медицинска помощ. Малко по-късно обаче му прилошало – получило световъртеж и се почувствало зле.

На място бил прегледан от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че става дума за комоцио. Веднага бил извикан екип на „Спешна помощ“, който транспортирал 16-годишния софиянец в УМБАЛ – Бургас за допълнителни прегледи и наблюдение.

По случая работят служители на Районното управление в Несебър.

Образувано е и досъдебно производство.