10-километрова опашка на ''Хемус'' в посока София

10-километрова тапа се образува на автомагистрала "Хемус" в посока София.

Зрители на bTV изпращат кадри на правеща опити да се промъкне линейка измежду стотици коли в един от тунелите на "Хемус" край София.

Въведената от АПИ специална организация на движението не облекчи трафика.

В час пик хиляди коли са блокирани в трафика към столицата. По думите на попадналите в задръстването, опашката от автомобили е в две колони и достига 10 км, пише bTV.

Заради ремонт на 8-километров участък, трафикът към София се отбива още на пътен възел "Яна".

На АМ "Тракия", ситуацията е подобна, отново заради ремонт. Въведени са ограничения за камиони през уикенда. Колоните на излизане от столицата, и на двете магистрали, през деня бяха големи. Част от шофьорите подкрепят ремонтите, но посочват, че трябва да бъдат на по-къси участъци, за да приключват в по-кратки срокове.

Същевременно от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) заявиха, че ще има още промени в организацията на движението по "Хемус":