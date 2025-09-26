10-километрова опашка на ''Хемус'' в посока София

10-километрова тапа се образува на автомагистрала "Хемус" в посока София.
Зрители на bTV изпращат кадри на правеща опити да се промъкне линейка измежду стотици коли в един от тунелите на "Хемус" край София.
Въведената от АПИ специална организация на движението не облекчи трафика.
В час пик хиляди коли са блокирани в трафика към столицата. По думите на попадналите в задръстването, опашката от автомобили е в две колони и достига 10 км, пише bTV.
Заради ремонт на 8-километров участък, трафикът към София се отбива още на пътен възел "Яна".
На АМ "Тракия", ситуацията е подобна, отново заради ремонт. Въведени са ограничения за камиони през уикенда. Колоните на излизане от столицата, и на двете магистрали, през деня бяха големи. Част от шофьорите подкрепят ремонтите, но посочват, че трябва да бъдат на по-къси участъци, за да приключват в по-кратки срокове.
Същевременно от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) заявиха, че ще има още промени в организацията на движението по "Хемус":
- От утре - 27 септември, до 3 октомври за почистване на окопи и полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение по АМ „Хемус" на територията на Софийска област.
- От 27 септември /събота/ до 3 октомври /петък/, между 7 ч. и 17 ч. в участъка от 47-и до 53-и км на АМ „Хемус", в посока Варна, ще се извършва косене на тревни площи и почистване на канавки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.
- От 28 септември /неделя/ до 3 октомври /петък/, между 8 ч. и 18 ч. е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание от 14-и до 71-и км на АМ „Хемус", в платното в посока Варна, поради полагане на маркировка. В тази връзка поетапно и частично ще се ограничава движението в активната лента и трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.
- От 28 септември /неделя/ до 3 октомври /петък/, между 8 ч. и 18 ч. е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание по участъка от път I-8 от връзката с АМ „Тракия" /при 89-и км/ до кв. „Побит камък" на с. Нови хан /при 103-и км/. В отсечката ще се полага маркировка. При изпълнение на дейностите поетапно и частично ще се ограничава движението.
1948
1
26.09 2025 в 20:10
