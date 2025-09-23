Пропагандният конкурс „Интервизия 2025“, който Кремъл позиционира като алтернатива на Евровизия и платформа за „защита на традиционните ценности“, бе спечелен от виетнамски гей. Певецът Нгуен Дик Фук е известен в страната си като открито хомосексуален, а освен това и композира песни, посветени на любовта между мъжете, злорадстват украинските медии.

Неговото участие се оказа още по-провокативно за организаторите, тъй като песента на Фук има подчертано антикитайски характер. Тя е базирана на древна виетнамска легенда за герой, който победил китайска армия и спасил страната от нашественици. Клипът с участието на виетнамеца също събра стотици антикитайски коментари в социалните мрежи.

Второ място отиде при киргизкото трио Nomad, а трето - при катарската певица Дана ал-Мир. Следващото „Интервизия“ е планирано за Саудитска Арабия. Тазгодишният награден фонд беше 30 милиона рубли.

Фестивалът не премина без противоречия. Представителката на САЩ, певицата VASSY, известна като ЛГБТ активистка, беше дисквалифицирана от участие веднага щом организаторите научиха, че тя планира да произнесе реч в подкрепа на общността.

„Интервизия“ се е провеждала и в миналото – от 1965 до 1968 г. и от 1977 до 1980 г. След изключването на Русия от Евровизия поради войната в Украйна, Кремъл реши да възроди състезанието.

Москва разчиташе на „Интервизия“ като демонстрация на „духовни връзки“ и „единство около традиционното семейство“. Но резултатът – триумфът на ЛГБТ изпълнител с песен, насочена срещу основния стратегически партньор на Русия, Китай си е явен удар по имиджа на Кремъл.

Путин подписа закон, забраняващ „ЛГБТ пропагандата“ в Русия още през 2022 г. Според документа, новите правила забраняват всякакво споменаване на ЛГБТ хора във филми, книги, реклами, медии и аудиовизуални услуги, продавани в Русия.