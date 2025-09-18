Молец с втора дата за концерт в зала 1 на НДК

МОЛЕЦ с втора дата за концерта си в НДК

Събитието ще се състои на 5 ноември в зала 1 на НДК

След феноменалния интерес към първия специален концерт "Параклис - акустично" на Молец в Зала 1 на НДК, предвиден за 4 ноември, групата реши да добави втора дата за спектакъла. След като феновете изкупиха почти всики места и капацитета на залата достигна 80% само за две седмици, групата пуска в продажба втора дата – 5 ноември 2025 г. Концертите ще представят най-новия им албум, озаглавен „Параклис“, а всички песни ще бъдат изпълнени за първи и последен път в изцяло акустични аранжименти.



„Реакцията на публиката надмина очакванията ни. Радваме се, че можем да предложим на феновете допълнителен концерт и още една възможност да преживеят за първи път новия ни албум на живо“, споделят Крис и Юли.

С тази нова дата и огромния интерес към творчеството на групата, Молец затвърждава позицията си на едно от най-значимите музикални явления на музикалната сцена у нас. Двете последователни събития в Зала 1 на НДК обещават вълшебни аранжименти и емоционална дълбочина, които потапят в магията на акустичното звучене.

Билети за втората дата за концерта "Параклис - акустично" са вече в продажба в мрежата на Ивентим.

Спектаклите се осъществяват с генералната подкрепа на Pepsi.

