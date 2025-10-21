Бюджетният дефицит през 2024 г. нараства

През 2024 г. институционалният сектор „Държавно управление“ завършва годината с бюджетен дефицит от 6,24 млрд. лв., равняващ се на 3% от БВП. Това сочат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Най-голям дял в дефицита на сектора има „Централното управление“ с 5,32 млрд. лв. (2,6% от БВП), следвано от „Местното управление“ с 849 млн. лв. и „Социалноосигурителните фондове“ с 71 млн. лв.

Бюджетният дефицит се задълбочава въпреки стабилния дял на дълга

Данните на НСИ показват, че след три години на постепенно свиване на бюджетния дефицит, през 2024 г. той отново се увеличава, достигайки 6,24 млрд. лв., или 3% от БВП. За сравнение, през 2023 г. дефицитът е бил 3,68 млрд. лв., или 2% от БВП.

Въпреки това държавният дълг остава относително стабилен – 48,85 млрд. лв. през 2024 г., което съответства на 23,8% от БВП, запазвайки дела си от предходната година.

Брутният вътрешен продукт на страната достига 204,9 млрд. лв., отбелязвайки ръст спрямо 184,9 млрд. лв. през 2023 г.