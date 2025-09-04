България сред лидерите в ЕС по ръст на търговията на дребно през юли.

В България продажбите на дребно са нараснали с 0,6% през юли спрямо юни, което поставя страната на седмо място по ръст сред държавите от ЕС. През юни увеличението беше по-високо – 0,7%, а през май търговията на дребно отбеляза още по-силен месечен ръст от 2,2%. Това сочат новите данни на Евростат.

През юли, в сравнение с предходния месец, сезонно коригираният обем на търговията на дребно е намалял с 0,5% в еврозоната и с 0,4% в ЕС, според първите оценки на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. През юни 2025 г. обемът на търговията на дребно е нараснал с 0,6% в еврозоната и с 0,5% в ЕС.

През юли 2025 г., в сравнение с юли 2024 г., календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 2,2% в еврозоната и с 2,4% в ЕС.

Месечно сравнение по сектор на търговията на дребно и по държава членка

През юли 2025 г. обемът на търговията на дребно в еврозоната намалява с 1,1% при храните, напитките и тютюневите изделия и с 1,7% при автомобилното гориво, докато при нехранителните продукти (без горивата) се отчита лек ръст от 0,2% на месечна база. Подобна тенденция се наблюдава и в целия ЕС – спад от 0,9% при храните и 1,3% при горивата, съчетан с повишение от 0,2% при останалите стоки. Най-големи намаления в общия обем на продажбите са отчетени в Хърватия (-4,0%), Естония (-2,0%) и Германия (-1,5%), а най-силни ръстове – в Литва (1,5%), Латвия (1,4%) и Нидерландия (1,1%).

Годишно сравнение по сектор на търговията на дребно и по държави членки

На годишна база търговията на дребно в еврозоната бележи ръст през юли 2025 г. – продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия се увеличават с 0,9%, на нехранителни продукти (без горива) с 3,1%, а на автомобилни горива – с 2,3%. В ЕС като цяло тенденцията е сходна: повишение с 0,7% при храните, с 3,3% при нехранителните стоки и с 3,3% при горивата. Най-големи годишни увеличения са отчетени в Кипър (8,5%), Португалия (6,1%) и България (6,0%), докато Словения е единствената държава с отрицателен резултат (-0,7%).