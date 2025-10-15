Испания с рутинна победа с 4:0 над националите ни

Европейският шампион Испания победи България с 4:0 в квалификация за Мондиал 2026, играна на стадион „Хосе Сория“ във Валядолид.

Националите, които бяха подкрепяни от около 500 наши сънародници, очаквано се защитаваха почти през цялата среща, но представянето им бе по-добро от очакваното от мнозина.

Селекционерът на „лъвовете“ Александър Димитров направи няколко промени в сравнение с поражението с 1:6 от Турция, като една от най-интригуващите бе пускането на двама дебютанти в защита - извикания от младежкия национален отбор ляв бек Мартин Георгиев и подвизаващия се в португалския Ещрела Амадора централен защитник Атанас Чернев.

Очаквано „Ла Фурия“ излезе с нетрадиционен състав поради наличието на множество контузени играчи, но дори и в този вид изглеждаше достатъчно респектиращо с имена като автора на победния гол на Евро 2024 Микел Оярсабал и звездата на Барселона Педри. Именно последния бе близо до това да открие резултата в 19-ата минута, но удара му срещна горната греда на Светослав Вуцов, след което бе изчистена от Петко Христов. Българският вратар се намеси успешно на два пъти при ударите на нападателя на Порто Саму Агехова. Дори и той обаче бе безпомощен в 35-ата минута, след като при поредната атака на Ла Фурия Педри намери в наказателното поле Льо Норман, той продължи топката с глава към Микел Мерино и халфа на Арсенал също с глава откри резултата. Попадението до голяма степен копираше модела на първия гол на европейските шампиони срещу Грузия преди няколко дни, но очевидно защитата ни не бе разучила тази комбинация. Първото реално положение за националите дойде в 42-ата минута, когато Кирил Десподов се озова очи в очи с Унай Симон, но стреля встрани от вратата.

След почивката домакините смениха централния си нападател и след само 7 минути игра Борха Иглесиас бе близо до гол, но Вуцов спаси. Стражът на Левски продължи с добрите си намеси до 57-ата минута, когато центриране на Алехандро Грималдо отляво намери Мерино и отново с глава той удвои резултата. Малко след това капитанът Десподов изпусна най-чистото ни положение за втората част, стреляйки покрай вратата на Симон. Това, заедно с изстрела на Радослав Кирилов в 63-ата минута бяха след проблясъците ни.

В 79-ата минута дебютантът Чернев продължи негативната серия, започната от Виктор Попов в предишния мач с Турция и си отбеляза автогол след остро центриране на Алеиш Гарсия. В добавеното време Микел Оярсабал оформи крайното 4:0 от дузпа, след като Георгиев фаулира Мерино в наказателното поле.