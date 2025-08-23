Милена Тодорова с второ злато на Балканската купа по летен биатлон

Милена Тодорова спечели втора титла на завършилите днес състезания за Балканската купа по летен биатлон. Стартовете над Банско са част от новосъздадената световна регионална лятна верига под егидата на Международния съюз по биатлон (IBU). В надпреварите на Бъндеришка поляна участват представители на 6 балкански държави: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Молдова.

След като вчера триумфира в спринта, днес новата българска звезда в световния биатлон грабна златото и в индивидуалната дисциплина на 10 км. Състезаващата се за Аякс Троян Тодорова направи един пропуск в стрелбата и финишира с преднина от 57 секунди. Вицешампионката Лора Христова от НСА впечатли с безпогрешната си стрелба и единствена от всички стартирали завърши без наказателна обиколка. Бронзът отново бе за нейната съотборничка Валентина Димитрова, така трите медалистки дублираха отличията си от късата дистанция вчера.

Шампионка при по-младите U21 е Ирина Георгиева от НСА, а при девойките U19 златото бе за Никол Кленовска от Банско 2019.

При мъжете в индивидуалната дисциплина на 12.5 км ветровитото време бе причина за многото наказателни минути. С 4 пропуска в стрелбата Константин Василев от Аякс Троян изненадващо грабна титлата, като изпревари с близо две минути съотборника си Владимир Илиев, трети с 6 пропуснати изстрела е шампионът от вчерашния спринт Благой Тодев от Банско 2019. В класирането следват Антон Синапов от Чепеларе, Васил Зашев от НСА, молдовецът Михаил Усов.

При младежите U21 втора поредна титла спечели Георги Наумов от НСА, с второ злато при юношите U19 се отличи и Георги Джоргов от Сапарева баня.

Утре отново на комплекс „Бъндерица" е Държавното лятно първенство за мъже, жени, юноши и девойки. В него отново ще стартират най-добрите ни биатлонисти, така националите тестват в състезателна обстановка моментната си форма и резултатите от досегашната подготовка за олимпийския сезон.