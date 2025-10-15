Майка дари бъбрек на сина си в Александровска болница

Екипите на проф. Маринчо Георгиев и на проф. Красимир Янев от Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска“ извършиха бъбречна трансплантация на 46–годишен мъж от гр. София. Донор на бъбрека е 61–годишната му майка, съобщиха от лечебното заведение.

Реципиентът е с бъбречна недостатъчност, вследствие на хроничен гломерулонефрит, и провежда диализно лечение от три години. За него единствения шанс за нормален живот е трансплантацията, а тя е най-добра, когато се направи бързо и с орган от жив донор, тъй като тогава той е най-витален, твърдят специалистите.

След интервенцията мъжът и жената се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с добри жизнени показатели и диуреза.

Това е третата бъбречна трансплантация от жив донор, реализирана в лечебното заведение от началото на годината.