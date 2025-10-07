Безплатни педиатрични прегледи в Пловдив

В рамките на инициативата „Здраве за всички“, Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни профилактични и консултативни прегледи за деца.

Прегледите ще се провеждат в периода 13–17 октомври и 27–31 октомври 2025 г., всеки делничен ден от 10:30 до 12:00 ч. в сградата на клиниката на бул. „Васил Априлов“ 15А.

Фокусът на кампанията е върху: проблеми, свързани с храненето на децата; нарушения във физическото развитие; консултации за ваксинопрофилактика; съвети за закаляване.

Тези направления са особено важни в сезона на есенно-зимните инфекции, когато правилното хранене и укрепването на детския организъм са ключови за по-добър имунитет. Навременната профилактика и консултации със специалисти подпомагат родителите в грижата за здравословното развитие на децата и намаляват риска от по-сериозни здравословни проблеми.

Системната профилактика в детска възраст е ключова за изграждането на здраво поколение и устойчива здравна система. Кампанията е част от усилията на УМБАЛ „Свети Георги“ за достъпно и качествено здравеопазване и подкрепа за семействата.

Записването е задължително на телефон 032/602 247 (в делнични дни между 09:00 и 15:00 ч.).