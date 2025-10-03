Панел на BCE 2025 обсъди предизвикателствата и възможностите пред бизнеса в новата технологична ера

В рамките на Balkan–China Silk Road Economic Forum 2025, проведен на 25 и 26 септември в Пловдив, акцентът не беше само върху традиционните икономически връзки, но и върху бъдещето на бизнеса в условията на дигитална трансформация. Един от най-дискутираните панели във втория ден на форума бе посветен на темата за изкуствения интелект и дифиталната трансформация.

Сесията събра представители на водещи технологични компании, консултанти, предприемачи и институционални партньори, които разгледаха ролята на изкуствения интелект като фактор за устойчив растеж, особено в региона на Балканите и в контекста на разширяващото се икономическо сътрудничество с Китай.

AI като катализатор за трансформация, а не просто нова технология

Общото мнение сред участниците бе, че изкуственият интелект не трябва да се разглежда само като модерна добавка към съществуващи бизнес процеси, а като инструмент за стратегическа промяна. Компаниите, които успяват ефективно да интегрират AI решения в маркетинга, логистиката, обслужването на клиенти или в анализа на данни ще се радват на конкурентно предимство в условията на глобален натиск.

Особено важно според лекторите е внедряването на AI да не се ръководи от технологията, а от реални бизнес нужди. „Истинската стойност на изкуствения интелект идва, когато той решава конкретни проблеми: оптимизира процеси, автоматизира рутинни задачи или предоставя по-добро клиентско изживяване“, коментираха експерти по време на дискусията.

Геннадий Воробьов, основател на Netpeak Bulgaria, подкрепи тезата с конкретни примери от ежедневната работа на агенцията. Той разказа как изкуственият интелект се използва в sales процесите за автоматично обобщаване на телефонни разговори и вписване на информацията директно в задачите и планировчиците на екипа.

Netpeak разполага и с AI-базирани асистенти за различни ключови функции: копирайтинг, линкбилдинг, медийно планиране, клиентско обслужване и вътрешни обучения. Благодарение на тези решения агенцията успява да намали времето за изпълнение на рутинни задачи и да повиши точността и проследимостта на комуникацията.

GEO: Новата ера в оптимизацията за търсачки

Интерес предизвика и темата за трансформацията на традиционната SEO стратегия в Generative Engine Optimization (GEO): подход, който отчита промяната в потребителското поведение, породена от интеграцията на големи езикови модели (LLM) в търсачки и платформи с AI функционалност.

Това изисква от брандовете нов тип присъствие онлайн: с фокус върху достоверност на съдържанието, релевантен контекст и публикуване в източници, смятани за „доверени“ от AI системите (напр. Wikipedia, Reddit, специализирани медии).

Регионално сътрудничество и трансграничен обмен на данни

В контекста на форума, обединяващ страните от Балканите и Китай, участниците подчертаха необходимостта от трансгранична съвместимост при обработката на данни, както и от ясна нормативна рамка за споделяне на технологии, модели и добри практики.

Обсъждани бяха и възможностите за създаване на съвместни AI-центрове или иновационни хъбове, които да подпомагат местните бизнеси при внедряването на нови решения.