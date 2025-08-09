Зеленски: Украйна няма да отстъпи свои територии на окупаторите

Украйна не смята да отстъпва никакви свои територии. Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой не може и няма да отстъпва от това. Украинците няма да дават своя земя на окупатора.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в сутрешно обръщение.

"Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното - продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва", каза президентът.

Зеленски подчерта, че войната трябва да приключи и че Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се съобразява с никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго, посочи той.

Обръщението е отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че се преговаря за "обмен на територии" между Русия и Украйна, който ще сложи край на войната. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска на 15 август.

Очаква се разговор на всички партньори с Украйна в Лондон преди срещата Тръмп-Путин.