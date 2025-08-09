Зеленски: Украйна няма да отстъпи свои територии на окупаторите

OFFNews 09 август 2025 в 10:08
Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Снимка Getty Images
Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Украйна не смята да отстъпва никакви свои територии. Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой не може и няма да отстъпва от това. Украинците няма да дават своя земя на окупатора.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в сутрешно обръщение. 

"Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното - продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва", каза президентът. 

Зеленски подчерта, че войната трябва да приключи и че Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се съобразява с никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго, посочи той. 

Обръщението е отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че се преговаря за "обмен на територии" между Русия и Украйна, който ще сложи край на войната. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска на 15 август. 

Очаква се разговор на всички партньори с Украйна в Лондон преди срещата Тръмп-Путин. 

    helper68

    09.08 2025 в 15:35

    @@781000 - не е че, ''демокрацията'' за която говориш не е започнала да се срива особенно в САЩ и то със встъпаването на перчема на власт.. Е то ти пример, на които лично на мен ми напомня хотлеровата младеж и гонението на евреите, да видим до къде ще ни докара тази ''демокрация''.. :((
    Кристи Ноем предлага опрощаване на студентски заем на тийнейджъри, ако се регистрират като агент на ICE.
    Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем предлага на младите хора опрощаване на студентски заеми като средство да ги привлече да обмислят кариера като агенти на ICE .
    Ноем се стреми да подсили редиците на противоречивата правоохранителна агенция, за да помогне с масовото задържане на нелегални имигранти от президента Доналд Тръмп , и миналата седмица покани американски граждани да подадат заявления за присъединяване.
    „Това е определящ момент в историята на нашата нация. Вашите умения, вашият опит и вашата смелост никога не са били по-важни. Заедно трябва да защитим родината.“
    от The Independent

    helper68

    09.08 2025 в 15:28

    @781000 - в крайна сметка то ще се разбере, ние сме само зрители на това което предстои, надявам се Украйна да успее, иначе всичко демократично както казваш до тук, и в САЩ и ЕС ще се срине..

    foreigner66

    09.08 2025 в 14:52

    Ясно е ,че някой хора смятат легитмния президент на Украйна за проблем пред края на войната,което няма никаква връзка с реалноста. Путин не го интересува кой и какъв е президента на Украйна просто не иска да е свободно избран иска власта в цяла страна и разбира се ще я използва като плацдарм към цяла Европа,където не му липсват приятели. Войната няма да спре с поставянето на колене на Украйна нито пък ние можем нещо да направим в момента,ще се наложи обаче ако огъня някакси стигне до нашите домове.

    781000

    09.08 2025 в 14:32

    @helper ако в Украйна се проведат избори, каквито трябваше да има миналата година, Зеленски най-вероятно няма да бъде преизбран. Затова бе отстранен генерал Залужни, а Кличко редовно изразява несъгласие със Зеленски. От една страна, крайно време е да се даде думата на хората, но от друга, това може да доведе до още по-голяма нестабилност. Ще има и руска намеса в тях. Но един от основните аргументи на Путин е, че Зеленски не е легитимен президент. При провеждане на избори, този аргумент си отива.

    helper68

    09.08 2025 в 14:25

    @781000 - разбира се че, украйнският народ трябва да реши, нали и за това са си избрали кой да ги води..

    781000

    09.08 2025 в 14:18

    @човека, това е напълно вярно. Но когато САЩ и ЕС можеха да сложат когото поискат, те подкрепиха Елцин, който доведе до Путин. За да се направи нещо отвътре в страна като Русия, трябва да има голяма подкрепа за него, а истината е че дори в момента, такава няма. Даже при честни и нормални избори, Путин или някой подобен има огромни шансове за победа - ватниците това си искат, а освен Москва и Ст Петерсбург те са огромното мнозинство.

    Човека

    09.08 2025 в 14:08

    Как никой на запад не проумя, че единствен изход за справяне с тираничен психопат (с ядрен бутон) е да хвърлиш всичко за причиняване на все по осезаеми загуби за народа му и да предизвикаш вътрешна съпротива фатална за него и властта му.
    Докато може да хаби руски мизерни животи без съпротива отвътре, този кгбейски отрок няма да си помисли да спира или да отстъпва каквото и да е.
    Непростимо и пагубно ще е подценяването на тази ситуация за Европа и Америка.
    Ако всичко завърши с териториални придобивки и путин обяви победа, това ще е нова ера на руски шовинизъм (и второ общоруско нашмъркване след победата* от втората световна) което след броени години и превъоръжаване/хибридна медийна обработка, ще се изроди в нов поход в източна европа, този път с по невъобразими и катастрофални последици.

    781000

    09.08 2025 в 14:03

    Да, helper, така казвам, защото с цялото ми уважение те са единствените, които дават жертви : ние си стоим на удобните диванчета и коментираме, докато те загиват на фронта, живеят без вода и без ток, в огромна корупция, спят по коридорите когато има въздушна тревога, не могат вече 3,5 години да напускат страната. Е, ние отвреме навреме им подхвърляме някакви там евро, от кумова срама и най-вече за да не дойде и при нас. Та затова смятам че да, украинският народ трябва да реши, а не други да решават вместо него, не е ли това демокрацията, за която се борим ?

    helper68

    09.08 2025 в 13:54

    @781000 - значи казваш че, украйнски народ трябва да реши дали да отснатат наведени или да продължат напред, ''може и да си прав'' , не че и там няма същите наведени като в България, дет си обичат ''другаря''..
    Но дано се окажат по умни от нас!..

    случайно прочетох

    09.08 2025 в 13:52

    Браво на Зеленски за ясната позиция преди седянката!
     
