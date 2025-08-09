Зеленски: Украйна няма да отстъпи свои територии на окупаторите

Украйна не смята да отстъпва никакви свои територии. Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой не може и няма да отстъпва от това. Украинците няма да дават своя земя на окупатора.
Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в сутрешно обръщение.
"Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното - продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва", каза президентът.
Зеленски подчерта, че войната трябва да приключи и че Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се съобразява с никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго, посочи той.
Обръщението е отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че се преговаря за "обмен на територии" между Русия и Украйна, който ще сложи край на войната. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска на 15 август.
Очаква се разговор на всички партньори с Украйна в Лондон преди срещата Тръмп-Путин.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
19
09.08 2025 в 15:35
Кристи Ноем предлага опрощаване на студентски заем на тийнейджъри, ако се регистрират като агент на ICE.
Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем предлага на младите хора опрощаване на студентски заеми като средство да ги привлече да обмислят кариера като агенти на ICE .
Ноем се стреми да подсили редиците на противоречивата правоохранителна агенция, за да помогне с масовото задържане на нелегални имигранти от президента Доналд Тръмп , и миналата седмица покани американски граждани да подадат заявления за присъединяване.
„Това е определящ момент в историята на нашата нация. Вашите умения, вашият опит и вашата смелост никога не са били по-важни. Заедно трябва да защитим родината.“
от The Independent
3055
18
09.08 2025 в 15:28
2940
17
09.08 2025 в 14:52
1205
16
09.08 2025 в 14:32
3055
15
09.08 2025 в 14:25
1205
14
09.08 2025 в 14:18
16212
13
09.08 2025 в 14:08
Докато може да хаби руски мизерни животи без съпротива отвътре, този кгбейски отрок няма да си помисли да спира или да отстъпва каквото и да е.
Непростимо и пагубно ще е подценяването на тази ситуация за Европа и Америка.
Ако всичко завърши с териториални придобивки и путин обяви победа, това ще е нова ера на руски шовинизъм (и второ общоруско нашмъркване след победата* от втората световна) което след броени години и превъоръжаване/хибридна медийна обработка, ще се изроди в нов поход в източна европа, този път с по невъобразими и катастрофални последици.
1205
12
09.08 2025 в 14:03
3055
11
09.08 2025 в 13:54
Но дано се окажат по умни от нас!..
20424
10
09.08 2025 в 13:52
BMW паркира край Музея на мечката на Витоша (снимки)
Зеленски: Украйна и нейните съюзници трябва да подкрепят конструктивните стъпки на САЩ за мир
САЩ дават $50 млн. за информация, водеща до ареста на Мадуро
САЩ дават $50 млн. за информация, водеща до ареста на Мадуро
BMW паркира край Музея на мечката на Витоша (снимки)