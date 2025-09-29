Зеленски: Русия използва танкери, за да изстрелва дронове към Европа

OFFNews 29 септември 2025 в 08:33 412 0
Володимир Зеленски

Снимка GettyImages
Украинският президент Володимир Зеленски

Руските сили използват танкери за изстрелване и управление на дронове в европейски страни, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, който се позова на данни на разузнаването, пише в. "Украинская правда".

"Особено важно е, че санкциите на Запада удариха белезнено руската търговия с енергийни ресурси, което засегна цялата инфраструктура на флота от танкери в Русия", посочва Зеленски.

В обръщението си Зеленски посочва, чеизползваните от руските сили танкери за изстрелване на дронове към страни в Европа е още едно доказателство, че Балтийско море, както и други морета, трябва да бъдат затворени за руските танкери, най-малкото за тези от сенчестия флот.

Украинският президент заяви още, че е разговарял с американският президент Доналд Тръмп за това какво реално може да накара Русия да спре войната.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     