Зеленски: Русия използва танкери, за да изстрелва дронове към Европа

Руските сили използват танкери за изстрелване и управление на дронове в европейски страни, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, който се позова на данни на разузнаването, пише в. "Украинская правда".
"Особено важно е, че санкциите на Запада удариха белезнено руската търговия с енергийни ресурси, което засегна цялата инфраструктура на флота от танкери в Русия", посочва Зеленски.
В обръщението си Зеленски посочва, чеизползваните от руските сили танкери за изстрелване на дронове към страни в Европа е още едно доказателство, че Балтийско море, както и други морета, трябва да бъдат затворени за руските танкери, най-малкото за тези от сенчестия флот.
Украинският президент заяви още, че е разговарял с американският президент Доналд Тръмп за това какво реално може да накара Русия да спре войната.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Жертви и ранени при атака и палеж на мормонска църква в САЩ
Директорът на ''Репортери без граници'': Свободата на медиите не умира с гръм и трясък, а в тишина
Директорът на ''Репортери без граници'': Свободата на медиите не умира с гръм и трясък, а в тишина
Асен Василев е избран за председател на ПП