Зеленски: Русия използва танкери, за да изстрелва дронове към Европа

Руските сили използват танкери за изстрелване и управление на дронове в европейски страни, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, който се позова на данни на разузнаването, пише в. "Украинская правда".

"Особено важно е, че санкциите на Запада удариха белезнено руската търговия с енергийни ресурси, което засегна цялата инфраструктура на флота от танкери в Русия", посочва Зеленски.

В обръщението си Зеленски посочва, чеизползваните от руските сили танкери за изстрелване на дронове към страни в Европа е още едно доказателство, че Балтийско море, както и други морета, трябва да бъдат затворени за руските танкери, най-малкото за тези от сенчестия флот.

Украинският президент заяви още, че е разговарял с американският президент Доналд Тръмп за това какво реално може да накара Русия да спре войната.