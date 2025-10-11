Зеленски разговаря с Тръмп: Ракетите Томахоук са все по-близо

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, в който се фокусира, наред с други неща, върху ситуацията в Близкия изток. Украинският лидер обяви това в своя Telegram канал.

„Поздравих президента Тръмп за успеха и споразумението за Близкия изток, което той наистина осигури, и това е мощен резултат. И ако можем да спрем войната в този регион, тогава със сигурност могат да бъдат спрени и други войни, включително тази руска война“, каза Зеленски.

Президентът добави, че разговорът с Тръмп е засегнал и събитията в Украйна. По-конкретно, Зеленски е информирал ръководителя на Белия дом за руските удари по енергийния сектор.

„Благодарен съм за готовността ви да ни подкрепите. Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана и споразуменията, които подготвяме в това отношение. Има добри варианти, силни идеи как наистина да станем по-силни. Имаме нужда руснаците да бъдат подготвени да се включат в истинска дипломация. Това може да се постигне чрез сила. Благодаря Ви, г-н Президент!“, добави Зеленски.

Междувременно, Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че лидерите са обсъдили и доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна. Според изданието, лидерите са обсъждали въпроса в продължение на около 30 минути, включително възможността Украйна да придобие ракети с голям обсег, за да даде на украинските въоръжени сили възможността да поразяват отдалечени цели, което би принудило руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори. Източниците не уточниха дали е взето окончателно решение.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подписването на първата фаза от мирното споразумение между Израел и Хамас. Според него Израел трябва да изтегли войските си от определени райони на ивицата Газа, докато Хамас трябва да освободи израелските заложници.

Впоследствие президентът на САЩ обяви края на войната в Израел, добавяйки, че „Украйна е следващата“. Той добави, че вярва, че тази война ще бъде най-лесната за прекратяване.