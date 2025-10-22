ВСУ освободи Кучерив Яр, над 50 руснаци се предадоха в плен

Украинските войски освободиха село Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.

Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.

Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – няколко десетки руски войници са се предали. Според украински и руски източници са се предали повече от 50 руски нашественици.

На 15 август украинските въоръжени сили успяха да спрат и да обградят окупаторите, които реализираха бърз пробив в този район, пробивайки тесен участък от фронта и напредвайки с 15 километра. Там обаче руснаците се оказаха в капан и понесоха огромни загуби.