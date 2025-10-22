Ексклузивно Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

ВСУ освободи Кучерив Яр, над 50 руснаци се предадоха в плен

OFFNews 22 октомври 2025 в 19:41 2293 2
карта
Карта на бойните действия.

Украинските войски освободиха село Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.

Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.

Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – няколко десетки руски войници са се предали. Според украински и руски източници са се предали повече от 50 руски нашественици.

На 15 август украинските въоръжени сили успяха да спрат и да обградят окупаторите, които реализираха бърз пробив в този район, пробивайки тесен участък от фронта и напредвайки с 15 километра. Там обаче руснаците се оказаха в капан и понесоха огромни загуби.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    12377

    2

    Анализи

    22.10 2025 в 21:21

    -0
    +0
    Още трябва.

    1105

    1

    781000

    22.10 2025 в 20:50

    -0
    +2
    Картата на бойните действия услужливо е показана над Покровск, където ватниците са вече по улиците на града, както и в Купянск. Но важното е да си вярваме, а и Кучерив Яр е освободен - факт.
     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов