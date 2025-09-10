Влиятелен агитатор на Тръмп е прострелян в университетски кампус в Юта

Консервативният активист Чарли Кърк е прострелян по време на събитие в университетски кампус в Юта.

Полицията съобщава, че стрелбата е станала около 12:10 ч. местно време, а заподозряният за нападението е задържан.

Доналд Тръмп и вицепрезидентът Ванс призоваха поддръжниците си да се молят за Кърк - той в момента е в болница и лекарите се борят за живота му.

Кърк – влиятелен съюзник на президента Тръмп – е известен с организирането на дебати в университетски кампуси в цяла Америка. Той е основател на Turning Point USA, неправителствена организация, която разпространява консервативни идеи сред студентите в американските университети. Има 5,2 милиона последователи в X и 7,3 милиона последователи в TikTok.

В Белия дом е настъпил шок, когато са узнали новината за стрелбата по Кърк, съобщава Би Би Си.

Кърк е близък както с президента, така и с неговото семейство – през януари той летя до Гренландия с Доналд Тръмп-младши.