Властите в Белгия пращат писма до 130 000 младежи с покана да се включат доброволно в армията

Белгия се подготвя да удвои до 2035 г. отбранителните си способности, съобщават местни медии, като се позовават на изявления на представители на въоръжените сили.

Отбелязва се, че за следващата година във войската ще бъдат открити допълнително 4800 бройки за кандидати между 18 и 25 години, предаде БТА.

След месец 130 000 белгийски младежи, навършили 17 години, ще получат писмо от министъра на отбраната Тео Франкен с покана да поемат доброволна военна служба за срок от една година.

Според опозицията това е част от стремежа на правителството за въстановяване на задължителната военна служба. Държавният съвет (с функциите на конституционен съд) даде отрицателно становище на намерението на министъра заради опасения от злоупотреба с данните на младежите.

За следващите 10 години се предвижда белгийската войска да наброява общо 34 500 военни на редовна служба, 12 800 резервисти и 8500 цивилни. Франкен уточни, че засега се явяват по четирима кандидати за свободно място при начално заплащане от 2000 евро на месец след облагане. Според него въвеждането на задължителна военна служба не е възможно засега, но са необходими допълнителни сили за работа с новата техника, осигурявана в рамките на задълженията към НАТО за равнище на военните разходи, уточнява БТА.