Върховният лидер на Иран отрече твърденията на Тръмп, че е унищожил иранския ядрен капацитет

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отрече твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.
"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".
رئیسجمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هستهای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.— KHAMENEI.IR | فارسی ???????? (@Khamenei_fa) October 20, 2025
خیلی خوب، به همین خیال باش!
През юни САЩ се включиха във войната между Израел и Иран и бомбардираха три ядрени обекта в Иран. След това Тръмп каза, че те са били успешно унищожени.
Тогава няколко американски и световни медии съобщиха, че това твърдение противоречи на първоначалната оценка на разузнаването на САЩ. В негов доклад се казва, че са били унищожени само входовете към дълбоко заровената инсталация във Фордо, докато самите подземни структури са останали непокътнати.
В доклада също така се предполага, че Иран е преместил запасите си от обогатен уран на други места преди атаките.
Въздушните атаки между Израел и Иран, в които впоследствие се включи и САЩ, продължиха 12 дни.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-7400
1
20.10 2025 в 15:09
Финансирана от ЕС ферма за миди у нас се оказа само пясък
Има задържан за намушканото момче в столицата
След среща с Желязков Пеевски потвърди подкрепата си за правителството
Тръмп настоява Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната
Зеленски: Отстъпление за Донбас няма да има