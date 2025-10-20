Върховният лидер на Иран отрече твърденията на Тръмп, че е унищожил иранския ядрен капацитет

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отрече твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс.

"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".

رئیس‌جمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.

خیلی خوب، به همین خیال باش! — KHAMENEI.IR | فارسی ???????? (@Khamenei_fa) October 20, 2025

През юни САЩ се включиха във войната между Израел и Иран и бомбардираха три ядрени обекта в Иран. След това Тръмп каза, че те са били успешно унищожени.

Тогава няколко американски и световни медии съобщиха, че това твърдение противоречи на първоначалната оценка на разузнаването на САЩ. В негов доклад се казва, че са били унищожени само входовете към дълбоко заровената инсталация във Фордо, докато самите подземни структури са останали непокътнати.

В доклада също така се предполага, че Иран е преместил запасите си от обогатен уран на други места преди атаките.

Въздушните атаки между Израел и Иран, в които впоследствие се включи и САЩ, продължиха 12 дни.