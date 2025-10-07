Украйна търси как да завърши Хмелницката АЕЦ без оборудване от България

Украйна разработва варианти за завършване на Хмелницката атомна електроцентрала без използване на оборудване руско производство, предлагано от България.

Това съобщи тази вечер министърът на енергетиката Светлана Гринчук, предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Разглеждаме различни варианти. Не бих искала да се спирам само на българските блокове. Ако там не се получи, трябва да обмислим други варианти и в момента ги разработваме", каза на брифинг тя.

Светлана Гринчук подчерта, че Украйна разполага с всички необходими възможности за развитие на ядреното производство.

На 11 февруари 2025 г. Върховната рада подкрепи решението за закупуване на оборудване руско производство от България за доизграждането на два енергоблока в Хмелницката АЕЦ. За реалното начало на строителството обаче е необходимо парламентът да приеме отделен закон.

През април обаче вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров изненадващо обяви, че страната ни няма да продаде на Украйна двата реактора от недовършената АЕЦ "Белене", които се планираше да бъдат използвани за проекта в Хмелницки. Същевременно през юни тогавашният украински енергиен министър Герман Галушченко призна, че България не е отказала официално да продаде руското си оборудване.