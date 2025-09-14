Украински дрон предизвика пожар в една от най-големите петролни рафинерии в Русия

Паднали отломки от свален дрон е предизвикал пожар в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия. Огънят вече е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.
Няма данни пострадали.
В района са унищожени три украински дрона.
Рафинерията „Киришинефтеоргсинтез“ на компанията „Сургутнефтегаз“ е една от двете най-големи в Русия. Тя преработва приблизително 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно, което е около 355 000 барела на ден, или 6,4% от общото производство в страната.
????????NOW: Ukrainian drones struck the Kirishi-2 Oil Refinery in Leningrad Oblast, one of the largest in Russia. Its primary oil processing unit was hit, significantly damaging output.— Security Politics (@SPOSINT) September 14, 2025
????Location: 59.49382119582892, 32.05745732907162#UkraineWar #Ukraine #Russia #Military #osint pic.twitter.com/tjNNuPqu0c
