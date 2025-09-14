Украински дрон предизвика пожар в една от най-големите петролни рафинерии в Русия

OFFNews 14 септември 2025 в 08:27 297 0
Дрон предизвика пожар в една от двете най-големи петролни рафинерии в Русия

Снимка X
Дрон предизвика пожар в една от двете най-големи петролни рафинерии в Русия

Паднали отломки от свален дрон е предизвикал пожар в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия. Огънят вече е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс. 

Няма данни пострадали.

В района са унищожени три украински дрона.

Рафинерията „Киришинефтеоргсинтез“ на компанията „Сургутнефтегаз“ е една от двете най-големи в Русия. Тя преработва приблизително 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно, което е около 355 000 барела на ден, или 6,4% от общото производство в страната.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    В България няма фотожурналистика, защото почти няма журналистика, а няма и политика