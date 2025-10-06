Тръмп разпореди изпращането на войници от Националната гвардия в Орегон, съдия блокира временно мярката

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон. Контролираните от демократите власти в двата съседни щата на брега на Тихия океан внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава, предаде Ройтерс.

В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на войници от Орегон в най-многолюдния град в същия щат - Портланд, за да подпомагат имиграционните и други власти.

Американският окръжен съдия Карин Имергут заяви, че усилията на Тръмп да изпрати войници от Националната гвардия от Калифорния и Тексас в Портланд са "в пряко противоречие" с предишна нейна заповед.

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер посочи по-рано, че президентът на САЩ е наредил разполагането на 400 членове на Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и на "други места" в САЩ.

"Никой служител от федералното правителство не ми се е обаждал директно, за да обсъждаме или координираме", написа Прицкер в "X", призовавайки губернатора на Тексас Грег Абът "незабавно да оттегли всякаква подкрепа за това решение". "Смелите мъже и жени, които служат в нашата Национална гвардия, не трябва да бъдат използвани като политически реквизит. Това е момент, в който всеки американец трябва да се изкаже и да помогне за спирането на тази лудост", добави Прицкер.

Заповедта е част от кампанията на Тръмп да изпраща федерални сили в управлявани от демократите градове като столицата Вашингтон и Чикаго. Според критиците президентът републиканец преследва чисто политически цели.