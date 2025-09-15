'Старлинк' на Илон Мъск прекъсна услугата. Засегнат е целият фронт на Украйна

OFFNews 15 септември 2025 в 09:40 1764 1
Илон Мъск

Снимка БТА/AP
Илон Мъск

Доставчикът на сателитен интернет "Старлинк" на милиардера Илон Мъск съобщи на уебсайта си, че има прекъсване на услугата

"Има прекъсване на услугата на "Старлинк". Екипът ни разследва", се казва в изявление на интернет доставчика, без да се предоставят допълнителни подробности.

Според командира на дроновите сили към армията на Украйна Роберд Бровди засегната е била цялата фронтова линия с Русия.

Уебсайтът за наблюдение на интернет услуги "Даундетекттър" (Downdetector) съобщи, че към 07:35 ч. българско време са засегнати над 43 000 потребители в САЩ.

"Старлинк" на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) предоставя интернет услуги чрез сателити в ниска околоземна орбита и се използва предимно в отдалечени райони и конфликтни зони по целия свят.

"Спейс Екс" не е коментирала още.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1170

    1

    ob1

    15.09 2025 в 10:42

    -0
    +4
    Браво на тавариш Маск... не му е за първи път на тоя противен боклук
     