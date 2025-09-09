Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция

Френският президент Еманюел Макрон е назначил Себастиан Льокорню за премиер на Франция, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на Елисейския дворец.
Досега Льокорню беше министър на въоръжените сили в кабинета на подалия по-рано днес оставка министър-председател Франсоа Байру.
Първата му задача е да проведе „консултации“ с партиите с оглед „изграждане на споразуменията, необходими за решенията през идните месеци“, съобщиха от Елисейския дворец.
Вчера досегашният премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента.
74-годишният Баро управляваше Франция в продължение на 9 месеца. В края на август той неочаквано поиска гласуването, за да се опита да спечели парламентарна подкрепа за стратегията си за намаляване на дефицита, който е почти двойно по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз, и за стартиране на план за справяне с дълга на стойност 114% от брутния вътрешен продукт на страната.
Опозицията обаче не показа склонност да подкрепи планираните от премиера спестявания от 44 милиарда евро в бюджета за следващата година.
Правителството получи подкрепата на едва 194 от депутатите, а 364 са гласували „против“. 25 души са се въздържали.
